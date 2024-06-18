انقطاع الكهرباء عن قرى جنوبية في لبنان جراء قصف إسرائيلي

انقطع التيار الكهربائي، مساء أمس الاثنين، عن عدد من القرى جنوبي لبنان، جراء قصف إسرائيلي طال بلدة رب الثلاثين.

وأفادت الوكالة الرسمية اللبنانية بوقوع "قصف مدفعي معاد (إسرائيلي) ثقيل على بلدة رب ثلاثين"، موضحة أن "القصف على بلدة رب ثلاثين تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن قرى الطيبة ودير سريان وعدد من القرى الجنوبية الأخرى".

وتتزامن هذه الهجمات مع زيارة بدأها المبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين إلى إسرائيل، أمس الاثنين، من المتوقع أن تقوده إلى لبنان، غدا الثلاثاء، ضمن جهود تهدئة الأوضاع على الحدود بين الجانبين، بعدما تصاعدت بشكل ملحوظ الأسبوع الماضي.

والتقى هوكشتاين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس إسحاق هرتسوج، وزعيم المعارضة يائير لابيد، ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت.

وفي الأسابيع الأخيرة، شهد الخط الأزرق الفاصل بين إسرائيل ولبنان تصعيدا لافتا، ودعت الولايات المتحدة مرارا إلى احتوائه.