نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، عن وزارة الدفاع الإسرائيلية، قولها إن عدد المعاقين في الجيش الذي يعالجون بقسم إعادة التأهيل تجاوز 70 ألفا للمرة الأولى.

وأضافت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن الارتفاع جاء بعد انضمام 8663 جريحا من الرجال والنساء منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن 35% من المعاقين في الجيش يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة.

ووفقاً لـ"الجزيرة"، أفادت بيانات المؤتمر الطبي الإسرائيلي بأنه يتم إدخال أكثر من 1000 جريح كل شهر للعلاج في أقسام إعادة التأهيل.

ويوم السبت، أكد جيش الاحتلال، مقتل 8 من جنوده في انفجار وقع بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ولم يتطرق المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تغريدة على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، إلى تفاصيل الواقعة، لكن قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، حينها إنها قتلت وأصابت عددا من الجنود الإسرائيليين في كمين لناقلة جند مدرعة في رفح بجنوب القطاع.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن 8 جنود لقوا حتفهم في "حادث خطير"، إثر اصطدام مركبتهم المدرعة بعبوة ناسفة بالقرب من مخيم تل السلطان للاجئين.