الخارجية النرويجية: السلطة الفلسطينية قد تتوقف عن العمل في الصيف

قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارت إيدي، إن السلطة الوطنية الفلسطينية، قد تتوقف عن العمل هذا الصيف بسبب نقص التمويل.

وأضاف الوزير في حديث لوكالة رويترز: "الوضع صعب للغاية. السلطة الفلسطينية، التي نعمل معها بشكل وثيق، تحذرنا من أنها قد تتوقف عن العمل هذا الصيف".



وعزا الوزير ذلك إلى نقص التمويل، والاشتباكات المستمرة، وعدم الحصول على تصاريح عمل لنحو 500 ألف فلسطيني في إسرائيل.

ووفقا له، سيؤدي توقف السلطة الوطنية عن العمل إلى اندلاع صراع آخر، في الضفة الغربية على غرار المواجهة بين القوات الإسرائيلية وحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة. وأضاف الوزير أن مثل هذا التطور "سيكون فظيعا للجميع، بما في ذلك شعب إسرائيل".

في 7 يونيو، أفادت منظمة العمل الدولية أنه بسبب الحرب في قطاع غزة، وصل معدل البطالة في الضفة الغربية إلى 32%، وفي القطاع الفلسطيني نفسه - 79.1%. وعلى مدى الأشهر الثمانية الماضية، تقلص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الضفة الغربية بنسبة 22.7% وفي قطاع غزة بنسبة 83.5%.