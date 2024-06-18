محافظ الوادي الجديد: ذبح 61 أُضحية وتوزيع 13 طن لحوم لصالح الأسر الأكثر احتياجا

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ذبح 61 أُضحية مقدمة من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، واستلام 13 طن لحوم مجمدة، والتي يتم توزيع لحومها خلال أيام عيد الأضحى المبارك على الأسر المستحقة والأكثر احتياجًا على مستوى المحافظة.

وقدّم المحافظ الشكر والتقدير لجميع الجمعيات والمؤسسات المشاركة في رسم البسمة وإدخال بهجة العيد على الأسر الأكثر احتياجًا مثمنًا جهود المجتمع المدني وتعاونه الصادق لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية ودعم الحالات المستحقة.