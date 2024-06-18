كيف يرى البيت الأبيض قرار حل حكومة الحرب الإسرائيلية؟

اعتبر البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن حل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حكومة الحرب "شأن داخلي"، وتجنب التعليق على الموضوع.

وقال جون كيربي، مستشار الاتصالات الاستراتيجية للأمن القومي بالبيت الأبيض، خلال مؤتمر صحفي: "هذا قرار رئيس الوزراء نتنياهو، ولست متأكدًا من الخيارات الأخرى التي كان من الممكن أن تكون أمامه بعد انسحاب (الوزير السابق بحكومة الحرب) بيني جانتس"، بحسب ما أوردته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضاف كيربي أن مجلس الحرب الإسرائيلي "تم تشكيله كإجراء داخلي من أجل المشورة فيما يتعلق بالحرب"، وأن الولايات المتحدة كانت تعتبر ذلك "خطوة مهمة آنذاك وما زالت"، مشيرا إلى أن الرئيس جو بايدن سيواصل لقاء نتنياهو بصفته زعيم منتخب.

وتابع: "لا يتفقان (بايدن ونتنياهو) على كل شيء، ولن يتفقا على كل شيء مستقبلًا، لكن لديهما علاقة طويلة وكلاهما يعلم أنه سيكون لديهما تواصل مفتوح".

وأمس الاثنين، قالت هيئة البث الرسمية في إسرائيل إن نتنياهو أبلغ وزراء الحكومة، الأحد، أنه سيتم حل مجلس الحرب، وأرجعت الخطوة لعدم رغبته في ضم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى المجلس.

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي بعد أن طلب بن غفير الانضمام إلى المجلس، في مقابل طلب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش حله.

وفي 11 أكتوبر، أعلنت إسرائيل تشكيل حكومة الحرب بعد انضمام حزب "الوحدة الوطنية" برئاسة بيني جانتس إليه.

وآنذاك، ضم المجلس في عضويته نتنياهو وجانتس ووزير الدفاع يوآف جالانت، بالإضافة إلى مراقبين هم وزير الشئون الاستراتيجية رون ديرمر والوزير السابق بلا حقيبة جادي آيزنكوت، وزعيم حزب "شاس" آرييه درعي.