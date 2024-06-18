مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 13 آخرين في حادث سيارة في منطقة ريازان الروسية

أعلن مكتب المدعي العام لمنطقة ريازان الروسية، في بيان، أن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 13 آخرون، بينهم قصر، في حادث تصادم في المنطقة.

وقال البيان "وقع حادث تصادم في مدينة شيلوفسكي بمنطقة ريازان، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الفور، فيما تم نقل 13 شخصا إلى المستشفى، بينهم ثلاثة قصر، بسبب إصابات بدرجات متفاوتة الخطورة"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أن "المدعي العام لمنطقة ريازان، كوداريف، أصدر تعليماته إلى [المحققين] بالتحقيق في حادث التصادم".

وقال البيان إن أربع سيارات اصطدمت على طريق سريع اليوم الثلاثاء، مضيفا أن "مكتب المدعي العام الإقليمي يباشر التحقيق في كل ملابسات الحادث وإزالة الآثار المترتبة عليه".