 مالك أرض زراعية في باكستان يواجه حكما بالسجن لقطعه ساق جمل رعى في أرضه - بوابة الشروق
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مالك أرض زراعية في باكستان يواجه حكما بالسجن لقطعه ساق جمل رعى في أرضه

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 18 يونيو 2024 - 3:22 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 يونيو 2024 - 3:22 م

قال مسئولون باكستانيون، اليوم الثلاثاء، إن خمسة رجال على الأقل في جنوب باكستان قد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لمشاركتهم في تشويه بدن جمل.

ووقع الحادث في منطقة سانجار بإقليم السند، يوم الجمعة الماضي، عندما قطع مالك أرض زراعية الساق اليمنى لجمل لرعيه في حقوله. والأربعة رجال الآخرون متهمون بالاشتراك في الجريمة.

وأدى الهجوم الوحشي إلى حدوث صدمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما دفع الحكومة المحلية إلى اتخاذ الإجراءات.

وقال مقرب خان المتحدث باسم شرطة سانجار، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "الجناة محتجزون لدى الشرطة، حيث اعترفوا بالجريمة وقد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات".

وقال خان إن مالك الجمل، وهو مزارع بسيط، لم يكن على استعداد لرفع قضية بنفسه.

ويحظى الجمل، البالغ من العمر نحو ثمانية أشهر، برعاية منظمة رعاية الحيوانات في العاصمة الإقليمية كراتشي.

وقال جنيد نذير، من منظمة "خدمات الاستجابة الشاملة للكوارث" الباكستانية لرعاية الحيوانات، إنه تم تكليف شركة في باكستان بتصنيع ساق اصطناعية للجمل.


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