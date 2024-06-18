جانتس: ملتزمون بإبعاد تهديد حزب الله عن سكان الشمال

نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، عن زعيم حزب الوحدة الوطنية في إسرائيل بيني جانتس تأكيده التزامهم بالتخلص من تهديد حزب الله على الحدود الشمالية.

وقال جانتس، خلال لقائه مبعوث الرئيس الأميركي جو بايدن للبنان: "ملتزمون بإزالة تهديد حزب الله عن السكان الإسرائيليين على الحدود الشمالية".

وأضاف جانتس أن "وقت التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود الشمالية بدأ ينفد"، مؤكدا: "سندعم أي تحرك فعّال بشأن الجبهة الشمالية من خارج الحكومة الحالية".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أفاد تقرير عبري بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيعيد نشر مدافع فولكان القديمة، وسيجري تحسينات على منظومة القبة الحديديدة للتعامل مع الجبهة الشمالية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن هناك تقديرات أمنية تفيد بالتوصل خلال 3 أشهر إلى حل تقني لاعتراض الطائرات بدون طيار التابعة التي يطلقها حزب الله.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الدفاع الإسرائيلية منحت شيكا مفتوحا للصناعات الدفاعية لحل مشكلة الطائرات بدون طيار التابعة للجماعة.

وبحسب "يديعوت أحرونوت"، تؤكد "المنظومة الأمنية أنها لن تتمكن من اعتراض مسيرات حزب الله بشكل تام رغم العمل على أي تحسينات".