محكمة ألمانية تنظر في قضية مراقبة وكالة الاستخبارات لحزب البديل من أجل ألمانيا

من المقرر أن تنظر محكمة في ميونخ اليوم الثلاثاء قضية تتعلق بطعن حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للهجرة ضد قرار أجهزة الاستخبارات البافارية بمراقبة أنشطة الحزب المتطرفة.

وفي بافاريا، اتخذ جهاز الاستخبارات، المعروف في ألمانيا باسم مكتب حماية الدستور، قرارا في حزيران/يونيو 2022 بمراقبة حزب البديل من أجل ألمانيا ككل، باستخدام مصادر عامة واستخباراتية.

وفي إجراءات موجزة، رفضت المحكمة البافارية في البداية شكوى حزب البديل من أجل ألمانيا على أساس أن جهاز الاستخبارات كان محقا في افتراض وجود مؤشرات على وجود نشاط غير دستوري من جانب الحزب.

وبعد أن رُفضت مرتين طلبات إصدار أمر قضائي مؤقت، ستعقد جلسة الاستماع الرئيسية في المحكمة الابتدائية الآن في محكمة ميونخ.

وحددت محكمة ميونخ في البداية تسعة أيام لجلسات الاستماع بعد الشكوى المقدمة من الفرع البافاري للحزب.

ويمكن نشر قرار في اليوم الأخير من جلسة الاستماع، المقرر عقده حاليا في 18 تموز/يوليو.

وتعكس القضية قلقا متزايدا من نجاحات حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف في كل من البلاد والاتحاد الأوروبي.