 كوريا الجنوبية: جنود كوريون شماليون عبروا إلى المنطقة العازلة مجددا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كوريا الجنوبية: جنود كوريون شماليون عبروا إلى المنطقة العازلة مجددا


نشر في: الثلاثاء 18 يونيو 2024 - 8:57 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 18 يونيو 2024 - 8:57 ص

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء أن جنودا كوريين شماليين عبروا لفترة وجيزة خط الترسيم العسكري المحصن مع كوريا الجنوبية، في ثاني واقعة من نوعها بين الدولتين خلال أقل من أسبوعين.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في سول إنه بعدما أطلق جنود دورية الحدود الكورية الجنوبية طلقات تحذيرية، تراجع الجنود الكوريون الشماليون على الفور عبر الحدود مرة أخرى.

وتأتي هذه الواقعة بعدما سجلت كوريا الجنوبية واقعة مماثلة الأسبوع الماضي في التاسع من حزيران/يونيو الجاري.

وفي الواقعة السابقة، كانت مجموعة من الجنود الكوريين الشماليين، تضم ما بين 20 و 30 جنديا، تحمل معدات بناء، بحسب الجيش الكوري الجنوبي.

وقالت هيئة الأركان المشتركة إنهم ربما عبروا خط الترسيم الذي يقع ضمن المنطقة العازلة منزوعة السلاح دون قصد ، مضيفة أنه لم يتم رصد اي نشاط غير عادي.


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