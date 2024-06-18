شهدت الشواطئ العامة بمدينة رأس سدر في محافظة جنوب سيناء، توافد الآلاف من الزائرين، اليوم الثلاثاء، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، الذين حرصوا على الاستمتاع بالمياه الصافية وسط أجواء من المرح.

وقال اللواء نادر علام، رئيس المدينة، إن مدينة رأس سدر تشهد إقبالا سياحيا كبيرا منذ بداية إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن المدينة تعتمد على سياحة اليوم الواحد، والإجازات، والعطلات الأسبوعية والأعياد والمناسبات، وجرى استقبال أكثر من 160 رحلة على مدار أول وثاني وثالث أيام العيد.

وأوضح رئيس المدينة، في تصريح اليوم الثلاثاء، أنه جرى التأكيد على المستأجرين بعدم فرض رسوم دخول، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وتكليف الأجهزة التنفيذية بتكثيف التواجد الميداني، والمتابعة اللحظية على مدار الساعة لأي مشكلة قد تطرأ والعمل سرعة حلها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، إضافة إلى تكثيف أعمال النظافة أولًا بأول على الشواطئ، والكورنيش والساحات، وأيضًا على مستوى الأحياء، لإظهار المدينة بالمظهر الحضاري اللائق بها، خاصة أن الساحات والميادين تزدحم ليلًا.

وأكد أنه جرى نشر فرق الإنقاذ على الشواطئ التي تزدحم بالزوار، وعمال الإنقاذ والمسعفين وعمال الأبراج، والتأهب المستمر للتعامل مع أي طارئ، والتشديد على عدم السماح بنزول البدالات إلى مياه البحر دون ارتداء الرواد سترة النجاة، والعمل على توفير كل سبل الراحة والأمان، ونظافة دورات مياه الشواطئ، والتأكد من صلاحيتها للاستخدام، وتوعية المواطنين بأهمية إلقاء المخلفات داخل صناديق القمامة.

وأضاف أن المدينة تضم شاطئ عام "شاطئ المرح وشاطئ اللؤلؤة" بالقرب من متنزه 306، والكورنيش السياحي، ويعدان أكثر شواطئ المدينة ازدحامًا بالمواطنين والرواد المدينة، مؤكدًا أن غرفة العمليات بديوان عام الوحدة المحلية لم تتلق أي إخطارات بحالات غرق، وجميع الزوار يستمتعون بالأجواء الرائعة التي تشهدها المدينة.