سرايا القدس تعرض مشاهد لقصف عناصرها جنودا وآليات عسكرية إسرائيلية في رفح

عرضت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، مشاهد قالت إنها من قصف مقاتليها لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في محاور التقدم بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ونشر الإعلام الحربي في "السرايا" مقطع الفيديو موضحا أنه "لمشاهد من حمم الهاون التي دكت بها سرايا القدس جنود وآليات العدو المتوغلة في محاور التقدم بمدينة رفح ضمن معركة طوفان الأقصى".

هذا وأعلنت "كتائب المجاهدين" الجناح العسكري لـ"حركة المجاهدين الفلسطينيين" مساء يوم الاثنين، استهداف تجمعات وخط سير للقوات إسرائيلية جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.

كما قال الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، إن "نحو 70% من مدينة رفح باتت تحت السيطرة العملياتية منذ بدء عملياته في المنطقة".