تتزامن مع أيام عيد الأضحي، شعيرة رمي الجمرات بالنسبة لحجاج بيت الله الحرام، وخلال مشاهدة الملايين لتلك الشعيرة على الشاشات يتبادر للأذهان سؤالان عن مصير ملايين الجمرات بعد رميها بالأحواض، وأيضا من أين يستطيع الحجاج الحصول على الجمرات؟.

وتسرد "الشروق"، بعض المعلومات المتعلقة برمي الجمرات بدءً من كيفية الحصول عليها، وحتى مصيرها بعد رمي الحجاج الملايين منها بالأحواض.

• كيفية جلب الجمرات

ينشغل الحجاج خلال يوم عرفة بينما يصاب العديد منهم بالإرهاق في نهاية اليوم، ولكن الحصول على الجمرات ليس بالمهمة الصعبة، إذ وفقا لوكالة الأنباء السعودية تقوم إدارة مختصة بتوزيع أكياس من الجمرات المناسبة شرعيا للرمي، والمعقمة تجنبا لانتقال العدوي.

ويتم توزيع الجمرات وفقا للوكالة عبر 300 نقطة مختلفة في مزدلفة قبيل الذهاب لرمي الجمرات.

• مصير ملايين الجمرات

وأما عن مصير جبال من الجمرات التي يرميها الحجاج فقد أوضح موقع أمانة المدينة المقدسة، أن قبو الجمرات يحوي داخل كل حوض بعمق 16 مترا سير مخصص لسحب الجمرات ونقلها منعا لتراكمها.

وأضاف موقع وزارة الحجيج، أن السيور المرتبطة بأحواض الرمي تنقل الحصى نحو عربات ضغط مخصصة بعد فرز الجمرات؛ ليتم رميها بمرامي خاصة بعيدا عن أحواض الجمرات.

وقد ذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن بقايا الجمرات يتم تعقيمها دون توضيح إن كانت تتعرض لإعادة التدوير من عدمه.