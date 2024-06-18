تقرير: الجيش الإسرائيلي سيجري تحسينات على القبة الحديدية للتعامل مع حزب الله

نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، عن تقرير عبري يفيد بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيعيد نشر مدافع فولكان القديمة، وسيجري تحسينات على منظومة القبة الحديديدة للتعامل مع الجبهة الشمالية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن هناك تقديرات أمنية تفيد بالتوصل خلال 3 أشهر إلى حل تقني لاعتراض الطائرات بدون طيار التابعة التي يطلقها حزب الله.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الدفاع الإسرائيلية منحت شيكا مفتوحا للصناعات الدفاعية لحل مشكلة الطائرات بدون طيار التابعة للجماعة.

وبحسب "يديعوت أحرونوت"، تؤكد "المنظومة الأمنية أنها لن تتمكن من اعتراض مسيرات حزب الله بشكل تام رغم العمل على أي تحسينات".

وبحسب موقع "يورو نيوز"، قالت الحكومة الإسرائيلية في مؤتمر صحفي، امس الاثنين، إن الجماعة اللبنانية أطلقت "أكثر من 5000 صاروخ وقذائف مضادة للدبابات وطائرات بدون طيار متفجرة" باتجاه شمال إسرائيل منذ 7 أكتوبر.

وبدأ حزب الله بإطلاق الصواريخ على إسرائيل بعد يوم من اندلاع الحرب في غزة، وقال ديفيد مينسر، المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: "سنستخدم كل الوسائل اللازمة لاستعادة الأمن على حدودنا الشمالية ويتحمل حزب الله المسئولية الكاملة عن تدهور الوضع الأمني".

أطلق حزب الله مئات الصواريخ باتجاه شمال إسرائيل، الأربعاء الماضي، بعد ساعات من مقتل طالب عبدالله، القيادي العسكري البارز في حزب الله عبر غارة جوية إسرائيلية.

وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية عمق لبنان. ويقول حزب الله إنه لن يوقف الهجمات إلا في حالة هناك هدنة في غزة.