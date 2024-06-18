 لبنان: إحباط عملية تهريب 6.146 كيلوجرام حشيش مع مسافرة مصرية - بوابة الشروق
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لبنان: إحباط عملية تهريب 6.146 كيلوجرام حشيش مع مسافرة مصرية

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 18 يونيو 2024 - 5:07 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 يونيو 2024 - 5:07 م

أعلن الأمن اللبناني إحباط عملية تهريب 6كيلوات و416 جراما من مخدر الحشيش مع مسافرة مصرية إلى إحدى الدول العربية.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي "شعبة العلاقات العامة"، في بيان صحفي أوردته "الوكالة الوطنية للاعلام" اليوم الثلاثاء، إن عناصر فصيلة تفتيشات المطار تمكنت يوم الخميس الماضي من إحباط عملية تهريب كمية 6.416 كيلوجرام قائم من مادة حشيشة الكيف إلى إحدى الدول العربية، كانت مخبأة داخل حقيبة الشحن الخاصة بمسافرة مصرية.

ووفق البيان، "جرى استماعها، وأودعت مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معها، عملًا بإشارة القضاء المختص".

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