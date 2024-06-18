هانتر بايدن يطالب بإعادة محاكمته في قضية حيازته سلاحا ناريا

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ذكرت وكالة "ريا نوفوستي، أن هانتر بايدن ابن الرئيس الأمريكي جو بايدن طالب بإعادة المحاكمة في قضية انتهاك قواعد حيازة الأسلحة.

وأشارت الوكالة إلى أن المحكمة المعنية بقضية هانتر نشرت وثيقة حول ذلك في قاعدة بياناتها، وتم حذفها في وقت لاحق.

وبحسب الوثيقة فإن "دفاع بايدن الابن يثبت أن المحكمة الجزئية، التي أدانته في التهم الثلاث، لم تكن لديها الصلاحيات اللازمة عند تشكيل هيئة المحلفين والنظر في القضية أثناء الاستئناف في الدرجة الأعلى"، وبناء على ذلك "يطالب هانتر بايدن بمحاكمة جديدة".

وأدين هانتر بايدن يوم الثلاثاء بتهم تتعلق بحيازته سلاحا ناريا خلافا للقانون في 2018 عندما كان مدمنا على المخدرات، حيث أخفى إدمانه على المخدرات في أثناء شراء المسدس.

وركزت محاكمته التي استمرت أسبوعا بشكل كبير على إدمانه السابق للكوكايين، وتضمنت شهادات من عائلته وأصدقائه وشركائه السابقين.

ويواجه هانتر بايدن عقوبة السجن بحد أقصى 25 عاما وغرامة قدرها 750 ألف دولار، ومع ذلك نادرا ما يعاقب المخالفون لأول مرة بالعقوبة القصوى.

وقال الرئيس الأمريكي مؤخرا إنه لن يعفو عن ابنه إذا أدين ولن يخفف عقوبته.

وفي كاليفورنيا، يواجه هانتر بايدن اتهامات منفصلة بزعم عدم دفع 1.4 مليون دولار مستحقات ضريبية وتقديم إقرارات كاذبة والتي يمكن أن تتم محاكمته بسببها في سبتمبر القادم.