محافظ الغربية يقود حملة مفاجئة للنظافة ورفع الإشغالات في المحلة الكبرى

واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته المفاجئة والتي بدأها منذ اليوم الثاني لعيد الأضحى المبارك؛ لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات بشوارع المحافظة، والتي "شملت حي أول وثانِ ومركز ومدينة طنطا، ومركز ومدينه زفتى، ومركز ومدينة السنطة، ومركز ومدينة كفر الزيات".

وأجرى "رحمي"، اليوم الثلاثاء، جولة مفاجئة تفقد خلالها شوارع حي أول وثان ومركز ومدينة المحلة؛ للوقوف على مستوى النظافة العامة بالشوارع والالتزام بعدم وجود إشغالات بالشوارع لتيسير الحركة المرورية، وتوفير المناخ المناسب والآمن للمواطنين لقضاء وقت ممتع والاستمتاع بأجواء عيد الأضحى المبارك.

وتابع المحافظ، خلال الجولة، رفع كل الإشغالات المتعدية على حرم الطريق، موجهًا رؤساء الأحياء والمدن باستمرار تكثيف أعمال النظافة على مدار اليوم خلال فترة العيد، مشددًا على استمرار تكثيف الحملات لإزالة الإشغالات، وإزالة كل التعديات على الطريق العام وخاصة إشغالات الكافيهات والمقاهي والأسواق والملاهي التي تتعدي على حرم الطريق دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك بالتنسيق بين شرطة المرافق لتحقيق الانضباط، وإعادة الوجه الحضاري لشوارع عروس الدلتا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد المحافظ، أن الحملات تهدف إلى القضاء على جميع المظاهر السلبية في المحافظة لإعادة الوجه الحضاري إليها، مشددًا على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع، وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع.

وحرص المحافظ، على تقديم التهنئة للأهالي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيًا لهم قضاء وقت جيد والاستمتاع بأجواء عيد الأضحى المبارك، وتبادل مع المواطنين التقاط الصور التذكارية.