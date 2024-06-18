 الأردن.. حريق كبير بأشجار حرجية في عجلون - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأردن.. حريق كبير بأشجار حرجية في عجلون

وكالات
نشر في: الثلاثاء 18 يونيو 2024 - 2:57 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 18 يونيو 2024 - 2:57 ص

أفادت وكالة "عمون" الأردنية بأن حريقا كبيرا اندلع في منطقة جبل أبو نمر الحرجية بمدينة عجلون الواقعة في شمال غرب الأردن، والمحاطة بسلسلة من الجبال المرتفعة.
وذكرت مصادر الوكالة أن الدفاع المدني يواجه مشكلة كبيرة بالوصول إلى مناطق الحريق الموزعة على أكثر من نقطة، لافتة إلى أن الحرائق السابقة بذات المنطقة اضطر فيها الدفاع المدني للاستعانة بالمروحيات من أجل وقف الحرائق بها.

يذكر أنه في 23 مايو الفائت اشتعلت النيران بأشجار حرجية وأخرى معمرة في غابات عجلون، وشهدت يومها غابات عجلون اشتعال 3 حرائق في آن واحد في مناطق لواء القصبة ومنطقة عنجرة.


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