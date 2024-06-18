وكيل صحة البحيرة يتفقد مستشفى إيتاي البارود لمتابعة خطة التأمين الطبي لاحتفالات العيد

أجرى الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، جولة مرورية بمستشفى إيتاي البارود المركزي، في إطار متابعة سير العمل بخطة التأمين الطبي للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ومتابعة الانضباط وتواجد الأطباء على رأس العمل، والاطمئنان على مدى جودة الخدمات الطبية.

يأتي ذلك بحضور الدكتور إسلام أبوزيد مدير المستشفى، ونواب المدير، ورئيس قسم الصيدلة، والفريق الطبي والإداري بالمستشفى.

وقدم جميعة التهنئة بالعيد لجميع الحضور، ثم قام بالمرور على أقسام الاستقبال والطوارئ، حيث تواجد الفريق الطبي على رأس العمل، كما تابع العمل بصيدلية الطوارئ، واطمأن على توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية.

كما قام بالمرور على وحدة الكلى، مهنئا جميع المرضى والعاملين بالعيد، كما استمع لمطالبهم عن رأيهم في الخدمة المقدمة.

وتابع العمل في قسم الأشعة، وباقي أقسام المستشفى وانتظام وتواجد الأطباء، وأطقم التمريض، والفرق الطبية على رأس العمل وفقًا لجدول طوارئ عيد الأضحى، وراجع توافر الأرصدة من الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم بجميع الفصائل.

وأكد جميعة خلال جولته، ضرورة الاستغلال الأمثل لكل أوجه الموارد المتاحة، من أجل التطوير المستمر للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.