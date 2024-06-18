 البنك المركزي الكوري الجنوبي : معدل التضخم سوف يستمر في الانخفاض ليصل إلى أقل من 5ر2% - بوابة الشروق
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البنك المركزي الكوري الجنوبي : معدل التضخم سوف يستمر في الانخفاض ليصل إلى أقل من 5ر2%

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 18 يونيو 2024 - 9:02 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 18 يونيو 2024 - 9:02 ص

قال البنك المركزي الكوري الجنوبي في بيان اليوم الثلاثاء إن معدل التضخم سوف يستمر في التراجع، ليصل إلى أقل من 5ر2 % خلال النصف الثاني من العام، ولكن حذر من استمرار المخاطر الجيو سياسية وأحوال الطقس وعوامل الغموض الأخرى.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن البنك القول " من المتوقع تباطؤ نمو أسعار المستهلكين بنسبة معتدلة في ظل التوجهات الحالية  لأسعار النفط العالمي والمنتجات الزراعية". وأضاف " ولكن هناك بعض الغموض في مسار التضخم، مثل المخاطر الجيو سياسية والتوجهات الاقتصادية وأحوال الطقس".
ويشار إلى أنه خلال أول خمسة أشهر من العام، تراجع معدل التضخم إلى 9ر2%، مقارنة بـ 3ر3% خلال النصف الثاني من العام الماضي.

وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 7ر2% على أساس سنوي خلال مايو الماضي، مقارنة بـ 9ر2% خلال أبريل الماضي.

وقال البنك المركزي إن أسعار النفط العالمية تراجعت مؤخرا، ولكن الضغوط التصاعدية مازالت مستمرة في ظل المخاطر الجيو سياسية.


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