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مقتل 8 أشخاص في حريق بمستشفى في إيران

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 18 يونيو 2024 - 12:17 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 يونيو 2024 - 12:17 م

لقي ثمانية أشخاص حتفهم في حريق اندلع في مستشفى في إيران، حسبما ذكرت تقارير إعلامية.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، اليوم الثلاثاء، أن الحريق اندلع في مستشفى بمدينة رشت قرب بحر قزوين شمالي إيران.

وبحسب النتائج الأولية، فإن المتوفين كانوا من المرضى في وحدة للعناية المركزة.

وقال رئيس خدمات الطوارئ في مدينة رشت، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني الحكومي، إنه تم الاستعانة بالعشرات من رجال الإطفاء.

وذكر التقرير التليفزيوني أن التحقيق في سبب الحريق لا يزال جاريا وأنه تم إنقاذ نحو 140 مريضا.

وذكر التقرير أن هناك مخاوف من احتمال سقوط المزيد من الضحايا.

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