صوامع الشرقية تستقبل 607 آلاف طن قمح حتى الآن

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، انتظام موسم توريد وحصاد القمح لعام 2024 إلى صوامع وشون المحافظة، حيث تم توريد 607 آلاف و521 طنا و316 كيلو قمح لـ58 موقعا تخزينيا مختلفا بنطاق المحافظة حتى الآن.

من جانبها، أوضحت فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، أن الأقماح المحلية لموسم 2024 يتم توريدها إلى 58 موقعا تخزينيا، منها 42 شونة مطورة حكومية، و13 صومعة بطاقة تخزينية تصل إلى 802 ألف و572 طنا بمختلف المراكز والمدن، تابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين - شركة مطاحن شمال القاهرة - شركة مطاحن جنوب القاهرة - شركة مطاحن شرق الدلتا - البنك الزراعي المصري.

وأشارت وكيل وزارة التموين، إلى أنه يحدد مقابل تكاليف التسويق والتخزين والوزن والتحميل والتعتيق والفوارغ والفرز، والتي يتم تحصيلها من المزارعين عن طن القمح المحلي موسم 2024 المورد، شاملة ضريبة القيمة المضافة، وذلك بواقع 175 جنيها عن طن القمح المسوق والمخزن في الشون والهناجر والبناكر، و210 جنيهات عن طن القمح المسوق والمخزن في الصوامع.

وأضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية، أنه يحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده ومختلطا بالتبن أو الحبوب أو أي مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكل أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام.

في سياق متصل، أوضح المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة، أن إجمالي مساحة القمح المنزرعة هذا العام في محافظة الشرقية بلغت 394 ألفا و146 فدانا.