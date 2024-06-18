صحة الشرقية: استقبال وفحص وعلاج 11 ألف مواطن في ثالث أيام عيد الأضحى

أعلالدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، حصيلة جهود كوادر المديرية بشأن تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بمختلف المستشفيات العامة، والمركزي والوحدات الصحية، والعيادات الخارجية في مراكز ومدن المحافظة خلال ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، في بيان له اليوم الثلاثاء، أنه تم تقديم الخدمات الطبية بقسم الاستقبال والطوارئ لـ4162 مواطنًا ومواطنة، فيما استقبلت العيادات الخارجية 1551 مواطنًا ومواطنة، وتم تقديم الخدمات الطبية بالرعايات المركزة لـ290 حالة، والخدمات الطبية بالرعايات المركزة للأطفال لـ33 طفلًا، واستقبلت الحضانات 221 طفلًا.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أن الوحدات الصحية تعمل بكامل طاقتها خلال عطلة عيد الأضحى؛ حيث تم تقديم الخدمات الصحية لـ2737 مواطنا ومواطنة، فيما استقبلت العيادات الخارجية 125 مواطنا ومواطنة، وتم تقديم الخدمة الطبية بالاستقبال بالوحدات الصحية لـ 123 حالة، فضلا عن تقديم خدمات تنظيم الأسرة بالوحدات الصحية لـ 1477 سيدة، وصرف 1389 علبة ألبان مدعمة للأطفال بالوحدات الصحية.

وأشار وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، إلى أنه قد تم كذلك تطعيم 350 طفلا بـ826 جرعة من التطعيمات الروتينية بمكاتب الصحة والوحدات الصحية، والمراكز الطبية والبالغ عددها 492 منفذا، فيما تم تقديم الخدمة الطبية وفحص 104 مواطنين ضمن المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج وتسليمهم 74 شهادة.