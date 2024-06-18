مقتل 7 على الأقل وفقدان 20 شخصا جراء انهيارات أرضية بالإكوادور

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لقي سبعة أشخاص على الأقل حتفهم في انهيارات أرضية ناجمة عن الأمطار الغزيرة في منطقة جبلية بوسط الإكوادور، حسبما ذكرت الشرطة مساء أمس الاثنين.

وقالت الشرطة إن 16 شخصا آخرين أصيبوا بجروح فيما فقد نحو 20 شخصا.

وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ في إقليمي تونجوراهوا وتشيمبورازو، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في نهاية الأسبوع في حدوث انهيارات أرضية.

وفي تشيمبورازو، تم إنقاذ نحو 40 شخصا بعدما ارتفع نهر تشامبو وجرفت المياه عدة منازل.

وانتشلت الشرطة أربع جثث من سيارة جرفتها الانهيارات الأرضية في منطقة جواليناج.

وفي أمريكا الوسطى، تسببت الأمطار الغزيرة في السلفادور في مقتل 11 شخصا على الأقل، حيث أعلنت الحكومة حالة الطوارئ، بحسب سلطات الدفاع المدني في البلاد.

وقالت وزارة الداخلية في السلفادور إنه تم نقل نحو 880 شخصا إلى ملاجئ الطوارئ.

كما تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات وانهيارات طينية في جواتيمالا وهندوراس وكذلك في جنوب شرق المكسيك.

ويرصد خبراء الأرصاد الجوية احتمال تشكيل أول إعصار استوائي خلال الموسم الجاري في خليج المكسيك.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، إنه من المرجح أن يتسبب نظام الطقس في هطول أمطار غزيرة وفيضانات ساحلية في شمال شرق المكسيك وولاية تكساس الأمريكية في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.

توقعت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي موسم أعاصير فوق المعدلات الطبيعية في حوض المحيط الأطلسي، والذي يمتد من أول يونيو الجاري إلى 30 نوفمبر المقبل، بسبب ارتفاع درجات حرارة مياه المحيط الأطلسي والبداية المتوقعة لظاهرة "النينيا" المناخية.