وزير الأوقاف الأردني: الحالة الصحية العامة للحجاج الأردنيين بخير

أكد وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية رئيس بعثات الحج الأردنية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الثلاثاء، أن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج الأردنيين بخير.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن الخلايلة قوله، خلال زيارته مقر إقامة الصحفيين الأردنيين في مخيم منى صباح اليوم، إنه تم تشكيل فريق خاص لمتابعة إجراءات التعامل مع الوفيات والمفقودين بين الحجاج الأردنيين بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشئون المغتربين والسلطات السعودية.

وأضاف أن الوزارة تتابع وعلى مدار الساعة كل معلومة تردها عن الحجاج سواء كانوا ضمن بعثة الحج الأردنية الرسمية أو من خارجها.

وأعلن الناطق باسم وزارة الأوقاف علي الدقامسة، أمس الاثنين، العثور على حجاج أردنيين "غير نظاميين" كانوا مفقودين وإنهم في مخيمات منى مع الحجاج النظاميين.