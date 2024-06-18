الجيش الإسرائيلي يعلن قتل ناشط بارز في وحدة الصواريخ بحزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، أنه قتل الناشط البارز في وحدة الصواريخ والقذائف في حزب الله اللبناني في غارة جوية مستهدفة في جنوب لبنان

ويقال إن محمد مصطفى أيوب كان شخصية رئيسية في قسم الصواريخ في وحدة الناصر في جنوب لبنان. ويُزعم أنه خطط ونفذ هجمات ضد مدنيين ومجتمعات إسرائيلية في شمال البلاد.

وأكد حزب الله مقتل أحد مقاتليه على يد إسرائيل اليوم الاثنين، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل حول هويته.

ووحدة الناصر هي واحدة من ثلاث وحدات تابعة لحزب الله في جنوب لبنان. وقتلت إسرائيل يوم الأربعاء قائد هذه الوحدة طالب عبد الله في غارة جوية مستهدفة. ثم أطلقت الميليشيا الشيعية 200 صاروخ ومقذوف آخر على إسرائيل.

ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة في تشرين الأول /أكتوبر 2023، اندلعت اشتباكات يومية بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله والجماعات المتحالفة معه في المنطقة الحدودية بين إسرائيل ولبنان.

وسقط عدد كبير من الضحايا من الجانبين. وتسبب القصف المتبادل في دمار شديد في القرى الواقعة على جانبي الحدود. وتم إجلاء حوالي 150 ألف شخص أو غادروا منطقة الصراع..