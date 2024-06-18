يصاب البعض في فترة العصر، خلال أيام العيد، بشعور الملل وفقدان الشغف فيما يشبه أعراض الاكتئاب، وهذا الأمر طبيعي ومن الممكن التغلب عليه بسهولة باستخدام بعض الإرشادات السهلة.

وتسرد "الشروق"، معلومات عن اكتئاب ما بعد الأعياد، أسبابه و6 نصائح للتغلب عليه.

• لماذا اكتئاب عصر العيد؟

يقول موقع سايكولوجي توداي، إن الأعياد والاحتفالات يصاحبها إفراز هرمونات خاصة بالنشاط مثل الكورتيسول، والأدرينالين، وأخرى خاصة بالسعادة مثل الإندورفينات والسيروتونين.

ويضيف أن انتهاء الاحتفال يرتبط بأعراض انسحاب للهرمونات المذكورة سابقا ما يعطي شعور بالحزن والملل.

• نصائح مهمة

١-التمشية

يذكر موقع "أول هيلث"، أنه من الضروري ممارسة نشاط لتفريغ الطاقة السلبية، وأفضل تلك الأنشطة التنزه وخاصة بجانب المناظر الطبيعية كالبحر أو النهر أو الحدائق الخضراء.

٢- استرجاع الذكريات

وقال موقع سايكولوجي توداي، إنه من الضروري استرجاع أهم الذكريات الجميلة بالاحتفال لما لها من أثر على معاكسة الشعور السلبي بالملل والفراغ.

٣- التحدث للأهل والأصدقاء

ويذكر موقع هيلث الأمريكي، أن الأهل والأصدقاء بمثابة مصدر لهرمون الحب الأوكسيتوسين، الذي له تأثير جيد على الحالة النفسية، والقضاء على الشعور بالملل.

٤- تناول الموز والشيكولاتة الغامقة

وقالت مجلة ذا بير، إن بعض الأطعمة تساعد في تنظيم هرمونات الجسم ومنها الموز والشيكولاتة الداكنة والشوفان.

٥-العودة للروتين

وذكر سايكولوجي توداي، أن اضطراب نظام اليوم العادي تبعا للاحتفالات يساعد على استمرار الشعور بالملل، لكن العودة للروتين الطبيعي وتجاوز كل شيء يعطي العقل شعور بالراحة وعودة الوضع العادي.

٦- التخطيط للقادم

وأوضح موقع هيلث، أن التخطيط لما بعد عطلة العيد هو الحل لشغل التفكير عن حالة الملل التي منشأها الشعور بالفراغ بعد انتهاء الاحتفال لذلك، ومن المقترح الترتيب لنزهة أو زيارة عائلية.