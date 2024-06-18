رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بضمان استمرار تدريب الأطباء المبتدئين وطلاب الطب

دعا رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، اليوم الثلاثاء، الأطباء المبتدئين وطلاب الطب الذين يحتجون على الإصلاح الطبي الحكومي إلى العودة إلى العمل ومواصلة دراستهم، قائلا إن الحكومة ستقدم الدعم اللازم لهم.

وقال "يون" خلال اجتماع لمجلس الوزراء، إن "الإضراب الذي يتجاهل معاناة المرضى وآلامهم، هو بالتأكيد أمر غير مرغوب فيه سواء على المستوى الشخصي أو على مستوى الدولة"، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

وأضاف "يون" أن "الحكومة ستتخذ كل التدابير اللازمة حتى تتمكنوا من مواصلة دراساتكم وتدريبكم".

ومع ذلك، حذر "يون" من أن الحكومة "ليس أمامها خيار سوى التعامل بعدالة صارمة مع الأعمال غير القانونية التي تخذل المرضى"، في إشارة إلى سلسلة من الإضرابات المستمرة.

وبدأ أساتذة كليات الطب في مستشفيات جامعة سول الوطنية، أمس الاثنين، إضرابا إلى أجل غير مسمى، مطالبين الحكومة بإعادة النظر في زيادة حصص القبول في كليات الطب والتراجع الكامل عن الإجراءات العقابية ضد الأطباء المتدربين الذين أضربوا عن العمل منذ فبراير الماضي.

كما بدأت الجمعية الطبية الكورية، وهي جماعة ضغط رئيسية للأطباء، إضرابا عن العمل اليوم الثلاثاء.

وقال "يون" "ستقوم الحكومة بتقديم الخدمات الطبية في الأقاليم وفي المجالات الأساسية على الوجه الصحيح، والمضي قدما دون تردد في الإصلاحات الطبية التي تحدث تغييرا جذريا في النظام الطبي بأكمله".