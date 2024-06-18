الفلبين: إصابة فرد من البحرية بعد اصطدام قارب صيني بسفينة فلبينية

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أعلن الجيش الفلبيني، اليوم الثلاثاء، أن فردا من البحرية أصيب "بإصابات خطيرة" عقب أن "اصطدم قارب فائق السرعة تابع لخفر السواحل الصيني عن عمد" بسفينة فلبينية في بحر الصين الجنوبي أمس الاثنين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن رئيس مكتب الشئون العامة بالجيش الفلبيني إكسيركسيس ترينيداد قال في بيان اليوم الثلاثاء إنه تم إجلاء الشخص المصاب بأمان وتلقى العلاج الطبي.

وأضاف أن "السلوك العدواني لخفر السواحل الصيني غير مقبول".

وكانت الصين قد اتهمت أمس الاثنين سفينة بحرية فلبينية بتعمد انتهاك مياهها الإقليمية في بحر الصين الجنوبي والاصطدام بسفينة صينية تابعة لخفر السواحل.

وقال خفر السواحل الصيني إن سفينة إمداد بحرية فلبينية اقتربت بصورة غير قانونية من شعب مرجانية يطلق عليها ريناي جياو.

ونفى الجيش الفلبيني هذه الاتهامات، وقال إنها مضللة.