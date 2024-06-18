وزيرة الخارجية الألمانية تعلن إحراز تقدم في تسريع إجراءات التأشيرة للعمالة الأجنبية

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك، عن اعتقادها بأن خطة العمل الرامية إلى تسريع إجراءات التأشيرة للكوادر الفنية الأجنبية، حققت نتيجة أولية إيجابية.

وخلال فعالية مؤتمر العمل والكوادر الفنية المتخصصة التي أٌقامتها كتلة حزب الخضر، قالت بيربوك في برلين، اليوم الثلاثاء، إن الخطة أدت إلى تقليص مدة انتظار صدور التأشيرة في السفارة الألمانية في العاصمة الهندية نيودلهي إلى أسبوعين في الوقت الراهن، ولفتت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر إلى أن هذه المدة "كانت تبلغ في السابق تسعة شهور".

ورأت بيربوك أن التقدم تحقق لأن الإجراءات أصبحت رقمية ومركزية، وقالت إن الهدف هو تنفيذ رقمنة إجراءات التأشيرة بأكملها بحلول نهاية الدورة التشريعية في العام المقبل.

وقالت بيربوك إن المكتب الاتحادي للشئون الخارجية في مدينة براندنبورج الذي يدعم البعثات الدبلوماسية في معالجة الطلبات "هو بالفعل أكبر مكتب للتأشيرات الوطنية في العالم حاليا".

يذكر أنه في ضوء الحاجة لوصول حوالي 400 ألف شخص سنويا إلى ألمانيا للحفاظ على ثبات عدد العاملين في البلاد، فإن التوقعات تشير إلى أن هناك حاجة إلى حدوث ارتفاع في عدد التأشيرات الوطنية بنسبة تقدر بحوالي 63%.

وفي ضوء المفاوضات الصعبة الخاصة بموازنة 2025 والتي يطالب خلالها وزير المالية كريستيان ليندنر بإدخال تخفيضات كبيرة على مخصصات الخارجية، قالت بيربوك إن وزارتها يجب أن تتمكن من المضي قدما في تنفيذ معالجة التأشيرات.

وأضافت أنه لهذا السبب فإن الاستثمارات وتوفير تجهيزات تتعلق بتكنولوجيا المعلومات ولوازم الموظفين واجب مهم ليس بالنسبة لوزارة الخارجية وحسب بل كذلك بالنسبة لألمانيا كموقع اقتصادي.