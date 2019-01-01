ارتفاع مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال الشهر الماضي

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قال مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني اليوم الخميس إن مبيعات قطاع التجزئة ارتفعت بصورة غير متوقعة خلال شهر يونيو الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المكتب القول إن حجم البضائع التي تم بيعها في المتاجر وعلى شبكة الانترنت ارتفع بنسبة 1 %، عقب أن انخفض خلال شهري أبريل ومايو الماضيين.

وأضاف المكتب أن المبيعات ارتفعت بنسبة 7ر0% خلال الربع الثاني، في حين انخفضت مبيعات المنتجات الغذائية بنسبة 0.3 % خلال نفس الربع.

ويرجع ارتفاع مبيعات التجزئة إلى نمو مبيعات متاجر المنتجات غير الغذائية. وقد ارتفعت مبيعات المنتجات الغذائية بنسبة 0.2 % خلال شهر يونيو الماضي.

وارتفعت المبيعات باستثناء وقود السيارات بنسبة 0.9 % في يونيو الماضي، كما ارتفعت بنسبة 3.6 % خلال الشهر الماضي مقارنة بيونيو 2018.