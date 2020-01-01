البنتاجون: تركيا تخرج من برنامج «إف-35» بحلول مارس 2020

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أعلنت إيلين فورد، وكيلة وزارة الدفاع الأمريكية للمشتروات أن مشاركة تركيا فى برنامج طائرات إف-35 المقاتلة سوف تنتهي بحلول مارس القادم.

وقالت لورد إن الولايات المتحدة سوف تسد الثغرات، ولن يكون هناك أى اضطراب فى تسليم الطائرات إف-35 للدول التي لديها بالفعل طلبات للحصول على هذه الطائرات.

وأضافت:" ولن نعلق على ما إذا كانت تركيا يمكنها العودة إلى هذا البرنامج بالتخلى عن نظام الصواريخ الروسى"إس 400".

وأوضحت لورد إن إنهاء مشاركة تركيا في برنامج "إف-35" يهدف إلى حماية المشروع، وقالت:" إننا نسعى فقط لحماية أمن برنامج "إف-35" طويل المدى".

وأشارت إلى أن الموارد الأمريكية سوف يتم استخدامها لسد الثغرات في الانتاج الناجمة عن خروج تركيا من البرنامج.

وأوضحت أن قرار إنهاء مشاركة تركيا في هذا البرنامج تم اتخاذه بالتشاور مع الشركاء الآخرين فيه.

ومن جانبه، قال ديفيد تراتشتينبرج وكيل وزارة الدفاع للسياسات:" إن هذا رد محدد على عمل محدد" مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بشراكتها الاستراتيجية مع تركيا.