مركز النيل للإعلام يختتم البرنامج التدريبي لريادة الأعمال وفكر العمل الحر بالوادي الجديد

اختتم مركز النيل للإعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات بالوادي الجديد، اليوم الخميس، فعاليات البرنامج التدريبي ريادة الأعمال وفكر العمل الحر الذي تم تنفيذه على مدار يومين بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالوادي الجديد والتي شارك فيها أعداد كبيرة من الشباب الخريجين وطلبة الجامعات والمرحلة الثانوية.

وقال منصور سعيد، مدير المركز إن البرنامج التدريبي استهدف أهمية ترسيخ فكر العمل الحر والخروج من دائرة العمل الحكومي والتعيينات، وأن العمل الحر هو أساس التنمية المستدامة من خلال إقامة المشروعات المحلية التنموية وتوفير فرص العمل والحد من البطالة وأيضًا ترويج للمنتج المحلي وفتح أسواق داخلية وخارجية.

من جانبه أكد محمود سبع، مدير جهاز تنمية المشروعات بالوادي الجديد على دور الجهاز فى التنمية البشرية في مجال المشروعات لمساعدة الشباب على إقامة مشروعات ناجحة وتقديم كافة المساعدات والتسهيلات فى كل الحالات سواء كان مشروع ناجح أو متعثر في السداد تحت أي ظروف، موضحًا أن الجهاز يمنح القروض لكافة المشروعات بما فيهم المشروعات الرياضية، مشيرًا إلى أهمية تطوير الفكر والتنوع في المشروعات بجانب التميز لضمان النجاح والاستمرارية.