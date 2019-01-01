قائد الحرس الثوري الإيراني: سنتحول من الدفاع إلى الهجوم إذا أخطأ أعداؤنا

حذر القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، القيادات المعنية بالحرب لدى "جبهة العدو"، من القيام بأي تحرك متهور ضد الشعب الإيراني.

وأشار "سلامي"، اليوم الخميس، إلى استعداد بلاده للتحول من الاستراتيجية الدفاعية إلى الهجومية، معقبًا: "إذا حدث أي خطأ في حسابات الأعداء، سنغير الاستراتيجية الدفاعية في البلاد إلى الهجومية، وتتحول كافة طاقتنا هجومية".

كما شدد على جاهزية الوحدات البحرية التابعة للحرس الثوري في المياه الإيرانية، مشيرًا إلى أن منطقة الخليج ومضيق هرمز منطقة حساسة وحيوية، ليست لإيران فقط وإنما للعالم أجمع، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".