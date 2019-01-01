البدء في تنفيذ أعمال تطوير بمنطقة الحصري بمدينة 6 أكتوبر

قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إن إدارة الطرق بالجهاز بدأت في تنفيذ أعمال التطوير بمنطقة الحصري، وذلك في إطار جهود جهاز المدينة، للارتقاء بجودة الطرق، وتسهيل الحركة المرورية، بما يخدم عملية التنمية الشاملة بالمدينة.

وأضاف الشربيني - في بيان للوزارة اليوم الخميس - أن أعمال التطوير تتضمن، خلق محور بديل موازٍ للطريق الرابط بين ميداني (ماجدة - الحصري) للعمل على خفض الكثافة المرورية للاستخدامات التالية (جامعة 6 أكتوبر - نطاق المولات بالحصري- جهاز مدينة 6 أكتوبر)، وتقصير مسافة الربط بين الحيين السابع والأول.

وتابع كما تتضمن تعديل الاتجاهات الداخلية لنطاق المولات بما يتناسب مع الاستعمالات، وتسهيل الربط بالطرق المحيطة، وعمل طريق بين مول دايموند ومجمع ماجدة للربط مع الطريق الداخلي لنطاق المولات باتجاه واحد ممنوع الانتظار به، و خلق ساحات انتظار سيارات سطحية بنطاق المولات تسع 194 سيارة، مع مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة المستخدمين للسيارات، وخلق ساحات انتظار جانبية بالطرق الداخلية تسع 420 سيارة، و تشكيل أرصفة للطرق الداخلية بعرض مناسب لحركة المستخدمين المشاة وذوي الاحتياجات الخاصة.