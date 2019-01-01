ضبط 2652 عبوة منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الإسكندرية

تمكنت شرطة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، تحت إشراف مدير الأمن اللواء محمد الشريف، من ضبط محلان لتجارة السلع الغذائية "غير مرخصين"، في نطاق دائرتي قسمي شرطة "أول العامرية وثانِ المنتزه"؛ وبداخلهما 2652 عبوة "مربى، حلاوة طحينية، جيلي، مشروبات غازية" غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة على العبوات.

ووفقًا لبيان أمني، اليوم الخميس، فقد جاءت عملية الضبط عقب معلومات وردت للشرطة أكدتها تحريات المباحث تحت إشراف اللواء شريف رؤوف، حول قيام صاحبي المحلين بحيازة وتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي، وبصدد إعدادها لطرحها للبيع والتداول في الأسواق.

وعقب تقنين الإجراءات واستهداف المحلين التجاريين وفحصهما تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضرين بالواقعتين في قسمي شرطة أول العامرية وثانِ العامرية، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.