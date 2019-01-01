أمين منظمة التعاون الإسلامي يبحث مع وزير خارجية فنلندا الوضع في السودان

بحث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، مع وزير الشؤون الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو - الذي تتولى بلاده حالياً الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي - وجهات النظر حيال القضايا المشتركة، مع التركيز بشكل خاص على الوضع في السودان، والسبل والوسائل الكفيلة بدعم الخرطوم خلال المرحلة الانتقالية.

وأشاد العثيمين - خلال اللقاء حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس - بالدور الذي تقوم به فنلندا والاتحاد الأوروبي في تعزيز السلام والأمن والاستقراروالتنمية في مختلف أنحاء العالم، معربا عن استعداد المنظمة لمواصلة العمل إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أشاد هافيستو بدور المنظمة في تعزيز ثقافة السلام والحوار والتفاهم، وبخبرة المنظمة الطويلة في طرح المبادرات الرائدة لبناء السلام في دولها الأعضاء، وذلك بالتعاون مع شركاء آخرين.