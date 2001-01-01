وفاة صاحب سلسلة مطاعم «دوسا كينج» الهندي المدان بالقتل

أعلنت الشرطة في الهند أن صاحب سلسلة مطاعم "دوسا كينج" الشهيرة المدان في قضية قتل أثارت اهتماما كبيرا، قد توفي اليوم الخميس إثر إصابته بنوبة قلبية.

وكانت المحكمة العليا في مدينة مدراس قد قضت في عام 2009 بسجن بي. راجاجوبال مدى الحياة، بتهمة قتل موظف لديه كان يرغب صاحب سلسلة المطاعم الهندية في الزواج من زوجته. وأيدت المحكمة العليا الحكم في مارس الماضي.

وفي وقت سابق هذا الشهر، رفضت المحكمة العليا في الهند طلبا قدمه راجاجوبال لتأجيل تنفيذه لعقوبة السجن بسبب سوء حالته الصحية.

وسلم راجاجوبال نفسه للشرطة في 10 يوليو، حيث وصل في سيارة إسعاف مع الاستعانة بالتنفس الاصطناعي، وتم نقله إلى مستشفى خاص.

وقال مسؤول الشرطة المحلي ديواكار رادهاكريشنان عبر الهاتف من مدينة تشيناي الساحلية جنوبي الهند: "قضى السيد راجاجوبال صباح اليوم بعد إصابته بنوبة قلبية في مستشفى فيجايا".

وأكد أطباء المستشفى أيضا وفاة راجاجوبال، قائلين إن الرجل السبعيني كان يعاني من داء السكري ومشكلات صحية تتعلق بالكلى.

كان راجاجوبال، الذي بدأ إمبراطوريته العالمية التي يبلغ عددها 80 مطعما في ولاية تاميل نادو جنوبي الهند، قد أصر على الزواج من زوجة موظفه بناء على نصيحة منجِّم.

وقُتل الموظف في أكتوبر 2001، وعُثر على جثته في حديقة وطنية. وتم القبض على راجاجوبال في العام التالي بتهمة التآمر على القتل.

وأصدرت إحدى المحاكم بحقه حكما بالسجن لمدة 10 سنوات في عام 2004، لكن المحكمة العليا في مدراس رفعت هذه العقوبة إلى السجن المؤبد في عام 2009.

واتهمت المرأة وعائلتها راجاجوبال بمحاولات إغرائهم بالمال وترهيبهم خلال الإجراءات، ما أثار اهتماما كبيرا في الهند وخارجها.