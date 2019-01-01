ليبيا ترحل شقيق منفذ هجوم مانشستر آرينا إلى بريطانيا

قال وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد اليوم الأربعاء إن ليبيا قامت بتسليم بريطانيا شقيق المشتبه به الرئيسي في الهجوم الإرهابي الذي وقع عام 2017 في مانشستر أرينا.

وقالت شرطة منطقة مانشستر الكبرى إنه تم اعتقال هاشم العبيدي لدى وصوله إلى بريطانيا ووجهت إليه تهم القتل والشروع في القتل والتآمر للتسبب في تفجير.

وكتب جاويد على موقع تويتر "ترحيله الناجح من ليبيا هو خطوة مهمة للأمام في التحقيق في الهجوم الإرهابي الشرير الذي نفذه شقيقه في مانشستر أرينا".

وقالت الشرطة إن المشتبه به الرئيسي سلمان العبيدي (22 عاما) لقي حتفه بعد تفجير شحنات كانت في حقيبته في مدخل المسرح، مما أدى إلى مقتل 22 شخصا وإصابة مئات آخرين بعد انتهاء حفلة للمغنية الأمريكية اريانا جراندي.

وقال جاويد "أوجه التحية إلى كل الذين عملوا بلا كلل على هذه القضية".

وأضاف "تعاطفي مع الضحايا وعائلاتهم الذين تحملوا الكثير" متعهدا بـ"بذل كل ما بوسعي لتقديم الإرهابيين المشتبه بهم إلى العدالة".