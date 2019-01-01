الدول السبع تنتظر مقترحات للتعامل مع عملة الفيسبوك بحلول الخريف

أعلن وزير المالية الفرنسي برونو لو مير أن مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى تنتظر مقترحات من مجموعة عمل "بحلول خريف هذا العام" حول كيفية التعامل مع عملة "ليبرا" الرقمية التي تعتزم شركة فيسبوك إطلاقها.

وقال لو مير عقب يومين من المباحثات في شانتيه بالقرب من باريس: "جميع أعضاء مجموعة الدول السبع أعربوا عن قلقهم الشديد إزاء مشروع عملية ليبرا".

وحذرت مجموعة العمل برئاسة عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، بينوا كور، في تقرير مؤقت من أن هناك حاجة لـ"جهد كبير" من مطوري ما يعرف بالعملات المستقرة مثل الليبرا "قبل أن ينتظروا الموافقة من ناحية السلطات المعنية".

وجاء في ملخص للتقرير تناقله مسؤولون فرنسيون أن عملة ليبرا وما شابهها من مشروعات تشكل مخاطر جدية فيما يتعلق بقضايا من بينها غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية المستهلكين والبيانات والمنافسة العادلة والالتزام الضريبي.