الري: إزالة 49 حالة تعدٍ على نهر النيل في 6 محافظات

نفذت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل التابعة لوزارة الموارد المائية والري، اليوم الخميس، حملة مكبرة لإزالة التعديات على نهر النيل في نطاق محافظات القليوبية والغربية والمنوفية والبحيرة والدقهلية والمنيا، وأسفرت عن إزالة 49 حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل، وبذلك يصبح إجمالي التعديات التي تمت إزالتها منذ بدء حملة إنقاذ نهر النيل 46717 حالة تعدٍ.

وذكرت الوزارة - في بيان - أنها مستمرة في العمل منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في إزالة مختلف التعديات على المجاري المائية ونهر النيل كأولوية أولى للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، فضلا عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.

وأكدت وزارة الموارد المائية والري أنها ماضية في جهودها لإزالة كافة التعديات للوصول إلى "نيل بدون تعديات"، وتحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة في "عداد النيل".