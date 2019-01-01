ضبط 45 طربة حشيش بحوزة عاطل غربي الإسكندرية

تمكن ضباط المباحث بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الخميس، من ضبط عاطل بحوزته 45 طربة لمخدر الحشيش بغرض الاتجار، غربي المدينة.

وكان اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بضبط عاطل بدائرة قسم أول العامرية غربي المدينة، وبحوزته على 45 طربة لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي وثلاثة هواتف محمول.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار ، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والسيارة لتسهيل عملية الترويج، والهاتف للاتصال بعملائه.. تم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.