أعلن فوزي لقجع رئيس اللجنة المالية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن وجود عجز يصل إلى 17 مليون دولار بميزانية الكاف.

وقال لقجع على هامش عمومية "كاف" المقامة اليوم بأحد فنادق القاهرة:"علينا تحسين الوضع المالي بالفترة المقبلة، هناك 17 مليون دولار عجز بالميزانية لكننا سننهي العام المالي بشكل جيد، وهناك بعض الإجراءات الواجب اتباعها لزيادة الإيرادات".

وأشار رئيس اللجنة المالية بالاتحاد الأفريقي، إلى أن هناك نفقات زائدة وعلينا بذل مجهودا لترشيد تلك التكاليف مع العمل على زيادة الاستثمارات للتنمية خلال الفترة المقبلة.

وأكد فوزي لقجع أن ترشيد النفاقات سيكون من خلال عقد اجتماعات "كاف" أون لاين وخفض عدد الحضور للاجتماعات، مشيرًا إلى أن عجز الموازنة لا ينذر بخطر، وأن الأمر يحتاج فقظ للعمل الجماعي والشجاعة اللازمة لاتخاذ القرارات الحاسمة.