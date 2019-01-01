الإفتاء تشيد ببسالة أبطال القوات المسلحة في التصدي لهجوم انتحاري في سيناء

أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بتضحيات رجال القوات المسلحة البواسل في الدفاع عن تراب الوطن وحماية مقدراته ومواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية بكل بسالة وفداء حتى ينعم أبناء الوطن بالأمن والأمان، وتصديهم بكل بسالة وشجاعة لمؤامرات الجماعات والتنظيمات الإرهابية الساعية لنشر العنف والدمار في كل مكان.

وعلَّق مرصد الإفتاء اليوم الخميس، على بيان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، الذي أعلن فيه نجاح أبطال القوات المسلحة في إحباط هجوم انتحاري على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء.

وشدد المرصد على أن الشعب المصري ينظر باعتزاز وإكبار للتضحيات والدماء الغالية التي يبذلها رجال الجيش والشرطة، خلال قيامهم بواجبهم الوطني، لتنفيذ خطة القضاء على الجماعات والتنظيمات الإرهابية وتطهير سيناء الحبيبة من أوكار وعصابات الإرهاب وفلوله من أجل أن تنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار.

وأوضح أن الإرهاب الآثم يسعى بكل قوة لنشر الخراب والدمار في كل مكان وأنه يستهدف خير أجناد الأرض لأنهم يتصدون بكل قوة وشجاعة لعملياتهم الإجرامية ويقدمون أرواحهم بطيب خاطر فداءً لوطننا الغالي مصر.

وأكد على ثقة كافة أبناء الشعب المصري في استمرار جهود القوات المسلحة والشرطة للقضاء على جذور الإرهاب لتوفير الحماية والأمن لشعب مصر العظيم.

ودعا مرصد الإفتاء إلى استمرار توجيه الضربات الاستباقية للجماعات والتنظيمات الإرهابية من أجل اجتثاث جذورها الشيطانية حتى تنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار.

وتقدم المرصد بخالص العزاء والمواساة لأسرة بطل القوات المسلحة الذي استشهد أثناء عملية التصدي للهجوم الإرهابي الآثم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بموفور رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان المتحدث العسكري قد أعلن في بيان رسمي أن أبطال القوات المسلحة، تمكنوا من إحباط عملية انتحارية بواسطة أحد العناصر الإرهابية صباح اليوم بجوار موقف السيارات بمدينة الشيخ زويد وبالقرب من أحد الارتكازات الأمنية، مضيفًا أنه نتيجة ليقظة عناصر التأمين تم استهداف الفرد الإرهابي قبل وصوله إلى الارتكاز الأمني مما أدى إلى انفجار الحزام الناسف والقضاء على الفرد الإرهابي وقد أسفر الحادث عن استشهاد أحد أبطال القوات المسلحة.

