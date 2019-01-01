إزالة 18 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بكفر الشيخ

أزالت مدينة كفر شيخ، 18 حالة تعد، اليوم، على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالتنسيق بين مركز شرطة كفر الشيخ ومديرية الأمن.

وقال المهندس محمد أبو غنيمة السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، والمشرف العام على مدينة كفر الشيخ، إنه تمكن من إزالة 12 حالة تعد على أملاك الدولة من عشش، وأكشاك، ومقاهى، وأسوار بشوارع المدينة كفر الشيخ، وأحيائها المختلفة منها أحياء والمدينة الصناعية ومنشية ناصر والعزبة الجديدة وحى المزلقان.

وأضاف خلال بيان إعلامى، اليوم، أنه أزال 6 حالات تعد على الأراضى الزراعية بقرى محلة موسى وعوض، محلة القصب والمرابعين والقرضا، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر بها.