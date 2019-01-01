 4183 مرة دون استراحة.. طفل روسي يحقق رقما قياسيا في تمارين الضغط - بوابة الشروق
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4183 مرة دون استراحة.. طفل روسي يحقق رقما قياسيا في تمارين الضغط

نور رشوان
نشر فى : الخميس 18 يوليه 2019 - 1:12 م | آخر تحديث : الخميس 18 يوليه 2019 - 1:12 م

حقق الطفل رحيم كورييف، من جمهورية الشيشان الروسية، والذي يبلغ من العمر 6 سنوات، رقمًا قياسيًا في تمارين الضغط.

وحسبما عرضته فضائية «روسيا اليوم»، صباح الخميس، فقد أدى الطفل تمرين الضغط 4183 مرة دون استراحة، خلال ساعتين فقط.


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