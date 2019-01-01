كلية الاقتصاد المنزلي بالمنوفية تبدأ التدريب الصيفي لطلاب قسم الملابس والنسيج

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بدأت كلية الاقتصاد المنزلي جامعة المنوفية في تنظيم التدريب الصيفي لطلبة وطالبات قسم الملابس والنسيج، وذلك بزيارة لمصنع "وايت بيرد" لتصدير الملابس الجاهزة بسرس الليان؛ وذلك لرفع مستوى الطالب وتذليل العقبات في المصانع التي تعمل في مجال التصدير وإكسابهم خبرة في هذا المجال.

قام بالتدريب الصيفي 8 طلاب من الفرفة الثانية، و7 طلاب من الفرقة الثالثة من قسم الملابس والنسيج، ويستمر التدريب لمدة 3 أسابيع.

وفي نهاية الجولة، أشاد الطلاب بخطوات الإنتاج وإمكانيات المصنع المتطورة من تقنيات عالية الجودة في التصنيع، متمنين التدريب في مصانع أخرى.

جاء التدريب تحت رعاية الدكتور شريف صبري عميد كلية الاقتصاد المنزلي جامعة المنوفية، وإشراف الدكتور إيهاب النعسان وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث العلمية، والدكتور رشدي علي أحمد عيد رئيس قسم الملابس والنسيج بالكلية.