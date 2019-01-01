بروتوكول تعاون بين التضامن والإسكان لتوفير «حضانات» في المدن الجديدة



وقعت وزارتا الإسكان والتضامن، أمس الأربعاء، بروتوكول تعاون لتوفير وتشغيل مبانٍ تستخدم كحضانات بالمدن العمرانية الجديدة للقطاع الخاص.

وأكد وزير الإسكان أهمية هذا البروتوكول، الذي يسهم في توفير الحضانات بما تمثله من خدمة تعليمية وتربوية للأطفال بالمدن الجديدة، موضحا أنه يأتي في إطار حرص الوزارة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على توفير جميع الخدمات المختلفة لسكان المدن الجديدة، بما يحقق لهم الحياة في مجتمعات حضارية عصرية متكاملة الخدمات.

وأضاف أن هيئة المجتمعات العمرانية تلتزم بموجب هذا البروتوكول بتوفير مبانٍ تستخدم كحضانات، وفي حال تعذر ذلك يتم توفير أراضٍ لإقامة حضانات، وتقوم الهيئة بأعمال التصميم والتنفيذ والإشراف على التنفيذ للحضانات محل هذا البروتوكول، كما تلتزم بتخصيص الحضانات للمستثمرين والشركات بنظام مقابل انتفاع.

وأوضح الوزير أن التزامات وزارة التضامن الاجتماعي، تتمثل في قيامها بجميع أعمال الدعاية التي تشجع على الاستثمار في مجال الحضانات، والتنسيق لتشغيل الحضانات محل هذا البروتوكول، والإشراف على المستثمرين والشركات التي تقوم بتشغيل تلك الحضانات.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن هذا البروتوكول يمثل نقلة نوعية في التعامل مع قضية إنشاء الحضانات، مشيرة إلى أننا نحتاج تدخلات بشكل غير تقليدي للتغلب على أزمة عدم وجود أماكن مناسبة بالقدر الكافي والمواصفات المناسبة.

وأضافت أن الحضانات تساهم في النمو العقلي والنفسي للأطفال، وتؤهلهم للمراحل التعليمية اللاحقة، كما أنها توفر العديد من فرص العمل للسيدات.

وتشرف وزارة التضامن الاجتماعي على الترخيص والتشغيل لهذه الحضانات وفق المعايير التي انتهت لوضعها في إطار المشروع القومي لتنمية الطفولة المبكرة.

وشددت الوزيرة على ضرورة إتاحة الحضانات بتكلفة تستطيع الأسر تحملها، مضيفة أنها تساهم في توفير فرص عمل للسيدات حيث يغلب على إدارتها السيدات، كما تساهم في خروج المرأة للعمل لوجود مكان آمن يلتحق به أبناؤها.