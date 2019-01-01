بنك الاستثمار الأوروبي يضخ مليارات لتنشيط اقتصاد إعادة التدوير داخل الاتحاد

يسعى بنك الاستثمار الأوروبي وخمس مؤسسات بنكية وطنية أخرى إلى تنشيط الاقتصاد الأوروبي عن طريق إعادة التدوير، بضخ عشرة مليارات يورو إضافية في مجالات الاستثمار مع مراعاة تحاشي التبذير والتخلص من النفايات.

ذكرت ذلك مجموعة البنوك الاستثمارية الحكومية اليوم الخميس في فرانكفورت ضمن مبادرة مشتركة بينها.

وقال مدير بنك التسليف الألماني جونتر بروينيج: "إن الحفاظ على مواردنا الطبيعية موضوع أساسي نريد مستقبلا أن نوليه المزيد من الاهتمام" مشيرا إلى أن التحول إلى نظام اقتصادي يتبنى إعادة التدوير، سيكون له دور حاسم في هذا الأمر.

وتسعى المبادرة المشتركة لإعادة التدوير حتى 2023 إلى تحقيق استثمارات لا تقل عن عشرة مليارات يورو في إعادة التدوير.

وتتجه البنوك التي تتبنى هذه المبادرة إلى تقديم قروض وصور من تمويل أسهم رأس المال، وضمانات للمشروعات التي تحتاج إلى دعم.

وتستهدف المبادرة مثلا إصلاح الأجهزة التي تحتاج لإصلاح وإعادة استخدام مشروعات تقادمت، أو استخراج مواد خام ومصادر أخرى من النفايات.

وتشمل المبادرة إلى جانب بنوك التسليف الوطنية الألمانية، بنوكا مماثلة من كل من بولندا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.