أكد اتحاد الناشرين المصريين احترامه لتحقيقات القضاء، وذلك على خلفية تداول وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة موضوع قيام أحد الناشرين عضو الاتحاد بالتعدي على الملكية الفكرية ومخالفة القوانين المنظمة لها.

وأكد الاتحاد -في بيان اليوم الخميس- أنه مظلة الناشرين المصريين والراعي لحقوقهم ولديه من القوانين المنظمة لمهنة النشر واحترام الملكية الفكرية ما يحافظ على تلك الحقوق.

وأشار إلى أنه فور تداول تلك الأخبار تم استدعاء ممثل الدار وتحويله إلى لجنة الملكية الفكرية وهي المختصة بهذا الأمر.. ومثل الناشر أمام اللجنة التي تقوم بفحص كافة إصدارات الدار.

ولفت إلى أنه قبل ذلك بيوم تابع الاتحاد مثول الناشر بنفسه أمام مباحث المصنفات بوزارة الداخلية وقدم الكتب المطلوبة الخاصة بالقضية وكافة المستندات وتم التحقيق معه وإحالة الأمر إلى النيابة العامة التي قامت بالتحقيق في الأمر وتم إخلاء سبيله بضمان محل إقامته ما لم يكن مطلوبًا لسبب آخر.

وتابع الاتحاد قائلًا: "وحيث إنه في حالة تحويل الأمر إلى القضاء تغل يد الاتحاد عن بحث الأمر؛ احترامًا للقضاء ولحين صدور حكم بالقضية".

وأشار اتحاد الناشرين المصريين إلى أنه -خلال ولايته الحالية- قام بأكبر حملات لمكافحة التزوير والقرصنة وتم مصادرة أكثر من 250 ألف كتاب لأول مرة في تاريخه وأيضًا بالتعاون مع مباحث المصنفات الفينة حيث تم ضبط اكثر من 800 قضية تزوير وهي أرقام تدل على تفشي الظاهرة.

وأهاب الاتحاد بكل المعنيين العمل بكل ما لديه لمكافحة هذه الظاهرة حفاظًا على حقوق الناشرين المشروعة.